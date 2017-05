Vara incinsa pentru echipele romanesti: Viitorul, Steaua ori Dinamo pot da peste adversari infernali in Europa. Cum arata lista completa

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Romania va avea 5 reprezentante la startul sezonului 2017/18 a UEFA Champions League si UEFA Europa League. Dintre acestea, Viitorul si Steaua vor juca in cea mai importanta competitie europeana, in timp ce Astra, Dinamo si CSU Craiova vor evolua in Europa League.

O singura formatie romaneasca va fi cap de serie la tragerea la sorti, aceasta fiind Astra, care a reusit in 2017 sa se califice in saisprezecimile UEFA Europa League.

Cand intra echipele romanesti in lupta

Liga Campionilor

Viitorul - turul 3, ruta campioanelor

Steaua - turul 3, ruta non-campioanelor

Europa League

Astra - turul 2

Dinamo - turul 3

CSU Craiova - turul 3

Posibili adversari

Viitorul - turul 3/ruta campioanelor



Olympiakos

Celtic

Copenhaga

Ludogorets

Salzburg

Legia Varsovia

BATE Borisov

APOEL Nicosia

NK Maribor

Qarabag

Steaua - turul 3/ruta non-campioanelor

CSKA Moscova

Ajax

Brugges

Dinamo Kiev

Viktoria Plzen

Astra - turul 2

Glasgow Rangers

Ferencvaros

Bnei Yehuda

Botev Plovdiv

Olimpija Ljubljana

Zira

Milsami Orhei

Ostersunds

Astra - turul 3

Steaua Rosie Belgrad

Aberdeen

Sturm Graz

AEK Atena/Panathinaikos

Inter Baku

AEK Larnaca

Skenderbreu

Sahtior Saligorsk

St. Johnstone

Dinamo si CSU Craiova - turul 3

AC Milan

Athletic Bilbao

Zenit

PSV

Everton

Olympique Marseille

Galatasaray/Fenerbahce

Apollon Limassol

Dinamo Minsk

Maritimo Funchal

Hajduk Split

Coeficientul echipelor romanesti

Locul 60 Steaua - 35.370

Locul 107 Astra - 17.870

Locul 218 Dinamo - 6.370

Locul 232 Viitorul - 5.870

Locul 265 CSU Craiova - 4.870