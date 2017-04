Gestul care nu are nevoie de cuvinte: Dani Alves si Neymar au varsat lacrimi dupa meciul de pe Camp Nou. VIDEO

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Juventus a eliminat-o pe Barcelona din sferturile UEFA Champions League, dupa 3-0 in tur si 0-0 in retur. Acum, italienii asteapta tragerea la sorti a semifinalelor.

Finalul partidei de pe Camp Nou, de aseara, a surprins un moment absolut emotionant, avandu-i in prim plan pe Neymar (Barcelona) si Dani Alves (Juventus). Fosti colegi in Catalunya, cei doi sunt buni prieteni si in afara fotbalului.

Afectat in urma eliminarii, Neymar a plans minute bune pe teren. Iar cel care l-a consolat a fost chiar Dani Alves. Fundasul de 33 de ani a incercat mai intai sa il linisteasca pe Neymar, insa lacrimile prietenului sau l-au facut si pe el sa planga.

Intr-un final, Neymar s-a linistit si s-a alaturat colegilor sai.