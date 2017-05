Transferul care ii rezolva Stelei cea mai mare problema. Omul care i-ar face lui Dica mandatul mai usor: "Mi-as fi dorit sa aiba 25 de ani, pentru ca incanta"

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Steaua are un nou cuplu de antrenori, iar de acum se orienteaza si catre primele transferuri ale verii. Patronul Gigi Becali a anuntat sosirea brazilianului Junior Morais, dar a spus ca negociaza si pentru alti fotbalisti importanti de la Astra si de la alte formatii din Liga I.

Poate cea mai arzatoare dorinta a patronului stelist ramane portughezul Filipe Teixeira, mijlocas campion in 2016 cu Astra. In varsta de 36 de ani, Teixeira a avut parte de un nou sezon foarte bun, remarcandu-se ca fiind unul dintre cei mai buni performeri ai campionatului.

"Teixeira e omul de care Steaua are cea mai mare nevoie"

Fost antrenor la Steaua, Dumitru Dumitriu spune si el ca Filipe Teixeira ar fi varianta ideala pentru Steaua, fiind tipul de fotbalist care i-a lipsit formatiei ros-albastre in ultimii ani.

"Daca vine Teixeira, care mi-as dori sa aiba acum 25 de ani, ar fi omul potrivit. El e jucatorul care i-a lipsit Stelei si care ii lipseste, el face legatura intre aparare si atac, paseaza si marcheaza. E o vorba: sa-mi arati mijlocasii si iti spun ce echipa ai! Asta nu inseamna ca Steaua nu a avut mijlocasi, dar a avut si probleme cu accidentari, cu eliminari", a spus Titi Dumitriu la Sport.ro

Fostul tehnician a vorbit si despre problema jucatorului U21 din primul 11 al Stelei, dar si despre numirea lui Dica.

"In situatia de fata, nu sunt probleme deosebite, pentru ca Dica are un stagiu la Liga I si la Steaua. El a fost secund in mandatul lui Radoi, deci nu vine pe un teren necunoscut.

Mi se pare normal ca doi tineri sa aiba aceasta sansa. Ei (n.r Dica si Viorel Ion) au cel mai bun lot si cele mai bune conditii, au un material de lucru foarte bun.

Am vazut antrenori care au costat foarte mult si au facut foarte putin. Deci nu e o reteta sa aduci un antrenor care are succes in alta parte.

Eu, pana sa ajung la Steaua, am antrenat 10 ani in liga a doua. Iar asta mi-a prins bine.

Cu varfurile pe care le are Steaua acum, nu are probleme. Daca nu veneau ei, atunci erau probleme. Ca e greu sa inventezi niste fotbalisti din liga a doua, cum vad ca sunt unii laudati. Pai vine unul de la UTA, dupa ce a fost vazut un meci...

Cum putea Man sa tina Steaua in spate? El trebuie sa demonstreze la liga a treia, unde trebuie sa fie lider de lider.

Se vor gasi solutii pentru jucatorul U21, sunt tineri care au facut antrenamente sub cu Radoi, si cu Reghecampf. Sunt chiar si pentru U18", a mai spus acesta.