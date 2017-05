CSA Steaua isi ia echipa! Planul Armatei pentru noua Steaua: nu se mai infiinteaza o formatie, se cumpara una de-a gata

Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro! "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00

Dupa informatiile prezentate in exclusivitate de Sport.ro, potrivit carora Gigi Becali s-a inteles cu patronul unei echipe proaspat promovate in liga secunda pentru a prelua clubul, ProSport noteaza ca si CSA Steaua este gata de o "afacere" similara. Diferenta: Armata vrea o echipa din liga a patra!

Cotidianul ProSport scrie ca CSA Steaua a intrat in criza de timp si nu mai vrea sa infiinteze o echipa noua, ci sa preia una de-a gata! Dispusi sa achite 30.000 de euro, cei de la CSA Steaua negociaza tranzactia cu un urmarit penal in afacerea Microsoft. CSA ar putea prelua astfel un lot intreg de jucatori, cu tot cu antrenori, care sa treaca sub comanda lui Marius Lacatus.

Potrivit sursei citate, CSA Steaua negociaza asocierea cu ACS Regal Sport Club Ferdinand I, echipa aflata in acest moment pe locul 2 in liga a patra, cu sanse la promovarea in liga a treia!

Comandantul CSA, Cristian Petrea, si managerul sectiei fotbal, Marius Lacatus, declara insa ca exista "discutii cu mai multe echipe/scoli de fotbal, pentru a transfera jucatori. In perioada urmatoare, cand se vor putea face transferuri, trebuie sa aducem jucatori pentru a forma echipa".

ProSport mai noteaza ca Regal Sport este antrenata in acest moment de Andrei Nagy si Mihai Chirita, care ar urma sa treaca la Steaua. Formatia este alcatuita din tineri jucatori: "Regal Sport a luat tot ce era mai bun din Bucuresti si din imprejurimi", mai scrie sursa citata.

In aceste conditii, Steaua va plati intre 500 si 2.000 de euro pentru fiecare jucator, ajungandu-se la un total de 30.000 de euro, la care ar urma sa se adauge si clauze pentru o vanzare ulterioara.

La prezentarea la CSA Steaua, Marius Lacatus anunta ca echipa de fotbal a Clubului Armatei va vedea lumina zilei pana la finalul lunii martie.

De mentionat ca ACS Regal Sport este detinut de Claudiu Florica, denuntator in dosarele Microsoft 1 si 2. Acesta a fost pus sub control judiciar pe 10 aprilie, fiind acuzat de instigare la abuz in serviciu.