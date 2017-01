"Stiti ce mi-a zis Gnohere?". Bizonul a vorbit cu Anamaria Prodan despre programul spartan de antrenament la care e supus :)

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Transferat la Steaua in aceasta iarna, Gnohere nu a apucat sa debuteze in amicalul disputat de formatia lui Reghecampf in primul cantonament. Atacantul a fost introdus intr-un program special pentru a fi adus la o forma fizica buna.

Gnohere si Denis Alibec au avut parte de antrenamente spartane sub comanda lui Laurentiu Reghecampf si a noului preparator fizic Marian Lupu.

Anamaria Prodan-Reghecampf, sotia antrenorului stelist, a povestit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, un dialog pe care l-a avut cu Gnohere dupa un antrenament: "Mi-a spus ca n-a trait in viata lui asa ceva. Era cam obosit. Mi-a spus ca a jucat in alte campionate, dar ca nu a mai avut parte de astfel de antrenamente".

"Reghecampf si Sumudica au o filosofie diferita in ceea ce priveste pregatirea fizica. Asta nu inseamna ca unul greseste. Doar ca fiecare are ideile lui.

Reghecampf e adeptul pregatirii spartane. Am stat de vorba cu Gnohere si mi-a spus ca n-a trait niciodata asa ceva.

A jucat si in alte campionate, dar mi-a spus ca nu a mai facut antrenamente de felul asta.

Eu cred ca si el, si Alibec se vor integra", a spus Anamaria Prodan-Reghecampf la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro