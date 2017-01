EXCLUSIV | De ce intarzie Budescu sa semneze, desi si-a dat ok-ul pentru Steaua. Anamaria Prodan explica

Constantin Budescu se antreneaza cu Astra, dar si-a dat ok-ul pentru a juca la Steaua. Cu toate acestea, nu a semnat cu niciuna dintre ele. Impresarul Anamaria Prodan a explicat motivele pentru care fotbalistul intarzie sa-si puna semnatura pe un contract.

Impresarul Anamaria Prodan-Reghecampf a explicat la Sport.ro motivele pentru care Constantin Budescu nu a semnat inca nici cu Astra, nici cu Steaua, desi se antreneaza cu prima dintre ele si si-a dat ok-ul intr-o discutie cu patronul celei de-a doua.

Liber de contract dupa despartirea de chinezii de la Dalian, Budescu isi doreste o intelegere avantajoasa si din punct de vedere financiar.

Anamaria Prodan spune ca acesta va astepta pana in ultimele zile ale perioadei de mercato o oferta buna.

"Budescu este in postura de a-si alege o echipa care sa-i satisfaca pretentiile financiare. El a avut o oferta foarte mare din Turcia, dar a refuzat-o pentru ca era undeva la granita cu Siria.

Fiecare jucator are familie, are rate, alte alte cheltuieli. Budescu asteapta pana in ultima secunda ceva mai bun. Este firesc si nu-l putem judeca.

Daca Gigi (n.r Becali) i-a promis ceva, inseamna ca atat ii va da", a spus Anamaria Prodan-Reghecampf la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro