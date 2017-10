Opinie / "Banii de la clubul primariei pot finanta organizatii teroriste, grupari de crima organizata si traficanti de droguri"

Acesta nu este inca un titlu bombastic de articol, dar ar putea deveni urmatoarea mare stire din presa sportiva romanesca.

Opinie de Gabriel Chirea /

gabriel.chirea@protv.ro

Desi pare o fabulatie greu de acceptat acum, atata timp cat nu exista transparenta in cazul cluburilor sportive (si a celor finantate cu fonduri de la bugetul de stat, in mod special), banii, care sunt transferati din conturile primariei, consiliului local, ministerului sau oricarei alte forme de administratie publica, pot ajunge in cele mai intunecate locuri ale "economiei negre".

Dupa ce mitul providentialilor "patroni", "finantatori", "actionari" sau "creditori" a fost sfaramat, de cele mai multe ori de ciocanul justitiei, statul roman a ajuns sa fie cel mai mare proprietar de cluburi sportive din tara noastra, situatie care nu a mai fost intalnita din 1989, de la caderea comunismului. Cum suporterii nu par dispusi sa investeasca mai mult decat timp si suflet in cluburile favorite, nu putem contesta ca banii de la bugetul statului tin in acest moment sportul din Romania pe linia de plutire. Desi e o problema si de prioritizare a cheltuirii acestor fonduri, pentru ca multe autoritati locale sisteaza investitii esentiale, preferand sa taie fonduri necesare spitalelor, scolilor, infrastructurii rutiere sau retelelor de utilitati publice, ca sa se mandreasca cu sportivi, echipe si cluburi care dau bine in fotografii si stiri electorale, nu aceasta este singura problema de etica.

Nu exista inca in Romania niciun club (sau pot fi numarate pe degetele de la o mana), care sa ofere un bilant contabil anual amanuntit si profesionist intocmit, disponibil in locuri accesibile publicului larg, care sa detalieze sumele si persoanele sau entitatile ce primesc acesti bani. Asa ca un cetatean al unui oras romanesc, desi finanteaza din banii lui clubul primariei cu care politicienii isi fac campanie electorala, nu stie nici ce salarii primesc sportivii, nici cati angajati exista in cadrul organizatiei, nici ce isi propune si ce planuri de viitor sunt proiectate pentru club, nu poate nici sa isi aleaga conducatorul care sa administreze banii, nu este intampinat cu transparenta si nu este sigur ca banii sai nu ajung la diverse persoane si cauze dubioase. De exemplu, din cauza lipsei transparentei, un fan al unei echipe de fotbal, handbal, baschet, volei etc. din tara noastra nu stie sigur ca, dupa plata salariilor sportivilor, comisioanelor impresarilor, taxelor pentru consultanta, decontarea unor cheltuieli cu echipamentul, cazarea, catering-ul, transportul sau diverse servicii, banii nu ajung direct sau prin intermediari la organizatii teroriste, la grupari de crima organizata, care se ocupa cu trafic de carne vie si pedofilie, la traficanti de droguri si de arme sau alte structuri si organizatii criminale. Este dificil, de asemenea, pentru societatea civila si ONG-uri sa verifice daca procente din aceste sume nu sfarsesc in conturi din paradisuri fiscale sau invers, ca astfel de grupari infractionale nu finanteaza diversi sportivi sau cluburi ca parte a "mafiei pariurilor".

Este foarte greu de justificat cum statul roman, prin ANAF si ANAP (Ministerul Finantelor Publice), Curtea de Conturi (Parlament), DNA (Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie), DIICOT (Ministerul Public), Directia de Investigare a Criminalitatii Economice (MAI) sau Directia Generala Antifrauda Fiscala (MAI), ocoleste inca cercetarile serioase in cazul cluburilor sportive din Romania, desi guvernul Grindeanu a modificat prin Ordonanta de Urgenta, in mai 2017, Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, permitand autoritatilor administratiei publice locale sa poata aloca sume pentru finantarea activitatii "in limita a maxim 5% din bugetul aprobat". Doar in cazul Primariei Municipiului Bucuresti vorbim de o suma de aproximativ 50 de milioane de euro pe an, pe care o poate cheltui cum doreste in cluburile sportive subordonate! Pentru suporteri e neclar cum de la bugetul de stat pleaca sume foarte mari catre cluburi, dar majoritatea acestora se plang de dificulati financiare, unele intra in insolventa, iar altele in faliment. E frustrant, de asemenea, de ce statul roman alege sa haituiasca un cetatean pentru o datorie de 1 leu si se comporta permisiv cu organizatii care gestioneaza sute de milioane de euro anual.

Tu stii unde ajung banii tai, prin intermediul clubului sportiv din orasul sau judetul tau?