INTERVIU | Petrescu, inainte de CFR - FCSB: "Nu avem cea mai puternica echipa, Steaua face doua formatii". Ce spune despre "adverata Steaua" si pericolul Alibec

Dan Petrescu, antrenorul liderului la zi din Liga I, CFR Cluj, a vorbit inaintea derby-ului cu FCSB. "Am facut mai multe puncte decat preconizam", e sincer acesta.

Dan Petrescu spune ca CFR s-a descurcat mai bine decat a crezut in momentul sosirii la echipa. El crede ca echipa este in crestere si are nevoie de mai multa omogenitate. Acesta spune ca CFR are un lot valoros, dar la fel au si FCSB, Dinamo si Craiova.

"Nu ma asteptam sa ma intorc, dar am fost contactat de prieteni buni, de Mara, de Bilasco, mi s-a propus un proiect serios. CFR e o echipa care vrea sa castige, care a mai cucerit trofee.

Aveam si alte oferte mai avantajoase din punct de vedere material, dar am simtit ca CFR e cea mai buna alegere.



CFR m-a dorit acum multi ani, cand antrenam Sportul. Am venit atunci la Cluj, dar nu m-am inteles cu domnul Muresan si cu domnul Paszkany. Acum sunt bucuros ca sunt aici, orasul imi place si el mult. Dar ca sa ma simt bine e important sa am rezultate, pentru ca eu nu prea fac alte drumuri in afara de cel dintre hotel si stadion.

Sincer sa fiu, avem mai multe puncte decat ma asteptam sa avem, pentru ca am pornit cu o echipa complet schimbata. E nevoie de timp. Am inceput bine si sper sa ne mentinem asa.



Nu avem cel mai valoros lot, dar impreuna cu Steaua, Dinamo si Craiova cred ca putem spune ca avem loturi de valoare. La fel si Astra, chiar daca de acolo au plecat jucatori buni.

Lotul Urziceni l-am facut in trei ani, a fost nevoie de timp pentru a face echipa. Mie imi place sa am jucatori de caracter, nu neaparat de mare valoare. Vreau jucatori care sa se lupte pentru echipa.



Cand am plecat din Romania, erau mai mult de 8 echipe care se bateau la titlu. Acum e alta situatie, dar sunt si echipe de mijlocul clasamentului care pot produce surpriza: Botosani, Poli Timisoara.

Steaua e echipa la care am crescut si la care am jucat finala Cupei Campionilor. Pentru mine, aceasta este Steaua adevarata. Tot timpul cand voi juca impotriva Stelei va fi ceva deosebit. Sunt sanse 50-50.

Pe Steaua o bati cu munca, organizare, sacrificiu si cu putin noroc. Speram ca stadionul sa fie plin si sa avem multi fani. Mie imi place sa joc cu stadionul plin, mi s-a intamplat, in China era superb cu 50 de mii de fani. In Emirate jucam cu 10 spectatori, era urat.

Steaua are 20 de jucatori foarte buni, poate face doua echipe. Chiar daca nu joaca Alibec si Budescu, joaca Gnohere si Teixeira. Sau Tanase, sau Golofca. Au mare valoare acolo in fata.

Alibec e cel mai valoros jucator din Romania, dar si Gnohere e valoros. Ei nu au probleme daca le lipseste un jucator.

La meciurile importante, fotbalistii se motiveaza. E mai greu la meciurile cu echipele mici. Dar eu incerc sa aduc ceva nou in fiecare saptamana, nu-mi place cand e prea multa relaxare.

Imi doresc ca fanii sa vina in numar cat mai mare la fiecare meci, sa ne fie alaturi si la bine, si la greu. Sper sa ii facem fericiti la final de sezon", a spus Dan Petrescu intr-un interviu acordat inaintea meciului cu Steaua.