EXCLUSIV | Becali s-a pregatit pentru TAS cu "cel mai galonat avocat". Cine va reprezenta Steaua in lupta pentru titlul castigat la judecata

Comitetul Executiv al FRF a amanat, vineri, sa dea un raspuns in privinta ratificarii campioanei Romaniei, transmitand ca acest lucru se va intampla dupa incheierea Play Out-ului. In aceste conditii, Steaua a inceput sa-si organizeze apararea pentru un posibil proces la TAS.

Gigi Becali l-a angajat pe Jorge Ibarrola, un avocat cunoscut in fotbalul romanesc. Invitat in studioul Sport.ro, Ionut Chirila, fost antrenor la Concordia Chiajna si ASA Targu Mures, spune ca "daca Ibarrola si-a asumat acest proces, inseamna ca stie ca exista sanse pentru a-l castiga".

"Se discuta aceasta problema a titlului. Eu nu sunt jurist, dar cred ca se joaca foarte tare la TAS. Ce pot sa va spun e ca Steaua are unul dintre cei mai galonati avocati pentru un proces la TAS, daca nu cel mai galonat. Este vorba despre Jorge Ibarrola, care, daca va amintiti, in 2013/14, cand campionatul incepuse si Rapid jucase doua etape, a castigat procesul la TAS pentru Chiajna. Eu stiu ca Ibarrola va reprezenta Steaua la TAS.

Si daca el si-a asumat acest lucru, inseamna ca stie ca exista sanse foarte importante ca Steaua sa castige, pentru ca el este un avocat extrem de minutios, care aprofundeaza totul si apoi decide daca merge mai departe.

Eu nu ma pot pronunta, dar cunosc forta si profesionalismul lui Ibarrola, care a mai castigat multe procese pentru CFR Cluj. Este un avocat specializat pe fotbalul mondial! Mie mi-a fost recomandat, cand eram la Chiajna. Nimeni nu credea atunci cand putem intoarce decizia FRF si ca lucrurile se vor schimba, iar Chiajna va fi introdusa in Liga I in locul Rapidului.

Vorbim despre cel mai galonat club romanesc, deci era normal ca Gigi Becali sa angajeze cel mai bun avocat", a spus Ionut Chirila la Ora Exacta in Sport.

Si Gigi Becali a vorbit la Ora Exacta in Sport.

"Noi am decis, nu mai are rost sa comentam. Ce va fi, va fi la TAS. Nu mai pot sa dau inapoi, pai ce fel de om sunt eu?! Ar insemna ca nu sunt consecvent, ca nu ma tin de cuvant. Am spus ceva si asa fac! Eu nu fac nimic ilegal, ma duc doar ca sa-i intreb pe judecatori cine e campioana de drept", a spus si Gigi Becali la Sport.ro