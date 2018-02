Dinamo, ce rusine: PLAYOUT! Iasi a pierdut si a urcat pe 6, Hagi merge si el in playoff! ASTRA 2-0 DINAMO, IASI 0-1 VIITORUL

Toata actiunea din cele doua meciuri decisive pentru calificarea in playoff este aici.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

FINAL: Astra 2-0 Dinamo, Poli Iasi 0-1 Viitorul // Poli Iasi si Viitorul merg in playoff, Dinamo in playout

Ceea ce ar fi trebuit sa fie o deplasare lejera pentru Dinamo, pe terenul unei echipe deja calificate in playoff, s-a transformat intr-o seara de cosmar pentru Miriuta si echipa lui. Dinamo incheie sezonul regulat pe locul 8, fiind echipa care sta cel mai rau la egalitatea de puncte in trei - Iasi, Botosani, Dinamo.

In mod paradoxal, cel putin dupa cum suna, Poli Iasi pierde in seara asta si urca pe 6.

Clasamentul actualizat:

1. CFR Cluj 56p

2. FCSB 52p

3. Craiova 51p

4. Astra 44p

5. Viitorul 44p

6. Iasi 39p

7. Botosani 39p

8. Dinamo 39p

ASTRA 2-0 DINAMO



Min 88: Dinamo ataca pe final de meci, dar anemic, sunt centrari care se opresc de fiecare data in fundasii lui Edi Iordanescu. Cat de mult cantareste acum golul marcat de Teixeira in prelungirile derby-ului, etapa trecuta!

Min 81: Ocazie pentru Dinamo - Mihai Popescu trimite un sut centrare din partea dreapta, mingea prinde gazonul si trece, agonizant, la cativa centimetri de poarta lui Iliev.

Min 75: In ciuda scorului, nu se vede niciun plus in jocul lui Dinamo. Meciul merge spre un scenariu pe care putini l-ar fi anticipat - Dinamo este la 15 minute de rusinea eliminarii din playoff.

Min 61: Torje este scos din teren si pleaca suparat direct la vestiare. Hanca a intrat in locul lui.

Min 56: GOOOOL Astra! Incredibil, Balaure face 2-0 cu un sut plasat, langa bara, din 10 metri.

Min 49: Cea mai mare ocazie de gol a lui Dinamo - Nistor paseaza excelent in centrul careului, Palici reia cu latul, putin peste transversala.

PAUZA: Astra conduce cu 1-0, scor la care Dinamo este merge in playout



Clasamentul actualizat:

1. CFR Cluj 56p

2. FCSB 52p

3. Craiova 51p

4. Astra 44p

5. Viitorul 44p

6. Iasi 39p

7. Botosani 39p

8. Dinamo 39p

Min 45: Prima repriza se incheie cu o ocazie a giurgiuvenilor - Balaure centreaza de pe partea dreapta, Urko Vera astepta in careu, dar Mihai Popescu agata mingea si rezolva faza.

Min 38: Dinamo face o partida foarte slaba la Giurgiu. N-a aratat nimic pana acum, nu da impresia ca poate reveni in joc. Astra are posesia, controleaza partida si tine mingea departe de careul lui Iliev.

Min 33: Daniel Popa cere penalty dupa un duel cu Mrzljak, Kovacs lasa jocul sa continue.

Min 28: Astra e foarte aproape de 2-0, Seto rateaza incredibil din 6 metri

Min 25: GOOOL Astra! Florentin Matei inscrie cu un sut plasat din marginea careului, langa bara, iar la scorul asta Dinamo este in playout.

Min 19: Ocazie uriasa de gol pentru Astra - Urko Vera primeste in 6 metri si reia din alunecare, putin pe langa poarta

Min 5: Intrebarea serii la Giurgiu - unde e mingea? Organizatorii nu au gasit o minge portocalie pentru zapada. Se joaca cu o minge galbena, de vara, pe un teren alb, e foarte greu sa urmaresti mingea pe transmisiunea TV.

Startul meciului intarzie, pentru ca sunt niste probleme la Iasi. Jucatorii au iesit de la vestiare cu 10 minute mai tarziu decat era programat. Din acest motiv, nici la Giurgiu nu a inceput partida. Jucatorii au tot facut miscari de incalzire in acest timp.

ASTRA: Iliev - Belu, Polczak, Erico, Radunovic - Mrzljak, Seto, Balaure, Matei - Bus, Urko Vera

Rezerve: Lazar, Bejan, V.Gheorghe, Dandea, Stan, Abang, Moise

DINAMO: Penedo - Romera, Popescu, Maric, Olteanu - Mahlangu, Nistor, Torje, Pesic, Salomao, Popa

Rezerve: Moldovan, Dudea, Aitor Monroy, Palic, Hanca, Katsikas, Branescu

Un teren greu si la Giurgiu, unde ninge in continuare. Totusi, spre deosebire de Iasi, la Giurgiu merge instalatia de incalzire, astfel ca terenul nu este inghetat.

POLI IASI 0-1 VIITORUL



Min 89: Lovitura libera pentru Iasi, de la 18 metri - Cioinac suteaza pe sub zid, Cojocaru e atent si retine.

Min 56: Ianis Hagi scapa singur cu portarul, dar nu reuseste sa il invinga.

PAUZA: Viitorul conduce cu 1-0 la Iasi, scor la care este calificata in playoff.



Min 30: Prima mare ocazie pentru Iasi - Jo Santos reia cu capul din careul mic, putin pe langa poarta.

Min 18: Ianis Hagi suteaza frumos din afara careului, respinge Rusu.

Min 13: GOOOL Viitorul! Chitu dechide scorul la capatul unei actiuni superbe. La Giurgiu e 0-0, iar la aceste scoruri merg in playoff Viitorul si Dinamo.

Min 4: Prima ocazie importanta a meciului, Cristi Ganea executa bine o lovitura libera de la 25 de metri, mingea este respinsa de sub transversala de Rusu.

IASI: Rusu - Bosoi, Frasinescu, Jagodinskis, Badic - Qaka, Cioinac - Platini, Pantiru, Jo Santos - Cisse

VIITORUL: Cojocaru - Mladen, Tiru, Hodorogea, De Nooijer - Cicaldau, T. Baluta, Cr. Ganea - Vina, I. Hagi, A. Chitu

Terenul este inghetat la Iasi, dar vestea buna e ca nu mai ninge. Ovidiu Hategan a inspectat gazonul cu doua ore inainte de meci. Se poate juca, insa in conditii grele pentru fotbalisti.



INFO



**Ionut Negoita le-a promis dinamovistilor primele totale de 30.000 de euro pentru o victorie in aceasta seara

**Si jucatorii Astrei au prime de victorie - 20.000 de euro.

**Ovidiu Hategan arbitreaza meciul Poli Iasi - Viitorul. Istvan Kovacs va fi la centru la Astra - Dinamo.

**Vor fi aproximativ 2000 de suporteri dinamovisti la Giurgiu. Preturile biletelor sunt de 10 ori mai mari ca de obicei - 50 de lei la peluza, 100 de lei la tribuna. Doar la meciurile cu FCSB sunt preturi comparabile cu cele din aceasta seara.

**Meciul de la Iasi se va juca in conditii speciale - terenul este inghetat, probabil ca va fi si acoperit cu zapada. Administratorii arenei au facut eforturi de a-l proteja in ultimele zile, cu celofane si ventilatoare de incalzire.

CALCULE PENTRU PLAYOFF

**Dupa victoria Botosaniului cu Gaz Metan, 1-0, Dinamo nu mai are optiunea infrangerii in meciul din aceasta seara. Si asta pentru ca la egalitate in trei - Iasi, Botosani, Dinamo - Poli Iasi este echipa avantajata. La egalitate in doi, Iasi si Dinamo, Dinamo se califica.

**Viitorul are nevoie de un egal pentru a se califica in playoff

**Dinamo se califica cu un egal doar daca Poli Iasi nu o invinge pe Viitorul.

**Astra este calificata, indiferent de rezultatele din aceasta seara.

**FC Botosani va juca in playout, indiferent de rezultatele din aceasta seara.

CLASAMENT