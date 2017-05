"Credeau ca sunt beat, Gica Popescu zicea sa nu imi mai toarne in pahar!" Hagi vorbeste pentru prima data despre gluma cu care a inceput proiectul Viitorul

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

"Gica Popescu sa imi spuna acum <<Sa traiti, sefu!>>", glumeste Hagi, cand isi aduce aminte cum a luat nastere proiectul Viitorul.

Hagi a dezvaluit astazi prima discutie pe care a avut-o cu Popescu despre planul de a infiinta o academie de fotbal.

"Vreau sa fiu cel mai bun, numarul 1 din Europa. Credeti poate ca spun vorbe mari, ok, dar asa am zis si cand am plecat la drum, acum 7 ani. Nu ma credea nimeni, nici nevasta mea nu ma credea."

"Unii prieteni imi ziceau ca am luat-o razna cand le spuneam cum vreau eu sa fac, cum ma gandesc ca o sa vand jucatori la un moment dat."

"Vorbeau intre ei: <<Vezi ca e o problema cu Gica>>."

"Si cumnatul meu (Gica Popescu) spunea asta. El, deci mare fotbalist, da?"

"Ii spunea celuilalt prieten: <<Vezi ca a baut un pahar in plus, are o problema>>."

"Acum ar trebui sa spuna <<Sa traiti, sefu!>>, ca eu am facut-o."

"Discutia de atunci a avut loc la o masa, iar el zicea sa nu imi mai toarne in pahar, ca am baut cam mult."

"I-am aratat unde e lumina, care e tunelul, si acum mergem asa si pedalam in directia aia cu totii. Toti intr-o directie.", a mai spus Hagi.