"A luat de 8 mil € si nu doarme noaptea, eu am luat de 30.000!" Hagi, dezamagit de "jocurile Stelei": "Diversiune, lipsa de respect!"

"Ne-am uitat si noi la meci si ni s-a facut scarba", a fost concluzia lui Laurentiu Reghecampf dupa ultima victorie a Viitorului, 3-2 cu Astra.

Gica Hagi spune ca declaratiile venite in ultima saptamana din tabara Stelei sunt o diversiune menita sa discrediteze parcursul Viitorului in acest sezon.

"E lipsa de respect, in primul rand pentru copiii astia, pentru jucatori. Acum nu mai pot sa castige un meci ca imediat se arunca ceva. Nu au probe, dar zic. Noi am tacut si am jucat. Probabil ca acum sunt speriati sa avem o sansa sa luam titlul."

"Fiecare zice de noi ce vrea, iar noi nu am spus niciodata nimic de ei si nici nu i-am jignit."

"Poate a venit randul nostru sa castigam! (Becali) stie ca e greu, nu doarme noaptea. Eu dorm, sa stiti."

"Eu am investit 30.000 de euro, el 8 milioane, asa ca presiunea e la el. Pai nu el cumpara jucatori de la mine?", a spus Gica Hagi.