Vacanța pentru echipa pregătită de Marius Baciu se termină luni, 22 iunie, moment în care FCSB va începe pregătirea pentru următoarea stagiune. Fosta campioană a României va juca în preliminariile UEFA Europa Conference League în noul sezon.

FCSB, cantonament în Olanda

FCSB a anunțat pe rețelele sociale că luni echipa va participa la vizita medicală în cursul dimineții, iar după-amiază, la baza din Berceni, se va derula primul antrenament al verii, după vacanța finalului de sezon.

Mai mult decât atât, roș-albaștrii au evidențiat și că în perioada 26 iunie - 10 iulie, gruparea lui Baciu va fi prezentă într-un stagiu de pregătire în orașul Venray, din Olanda. FCSB va fi cazată la Asteria, un hotel de 4 stele.

”Roș-albaștrii vor reveni din vacanța de vară luni, 22 iunie, când va începe pregătirea sezonului 2026-2027.

Aceștia vor participa la vizita medicală în cursul dimineții, iar după-amiază, la Baza Sportivă FCSB, se va derula primul antrenament al verii.

Echipa noastră va efectua, în perioada 26 iunie - 10 iulie, un stagiu de pregătire în orașul Venray, din Țările de Jos, unde se va caza la Hotelul Asteria.

Programul partidelor amicale din cantonament va fi anunțat ulterior!”, scrie FCSB.

FCSB, în perioada de mercato

Veniri - Anderson Ceara (Csikszereda / 500.000 euro), Ronny Labonne (Caen / 300.000 euro), Shaquil Delos (Grenoble / 200.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt)

Plecări - Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Baba Alhassan, Daniel Graovac, Mamadou Thiam (contracte încheiate), Lukas Zima, David Kiki (contracte reziliate), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis)