"Cum este posibil ca un sportiv profesionist sa moara in somn?" Ce spune doctorul celor de la Napoli dupa tragedia care a socat lumea sportului

Moartea lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei care a decedat in somn la 31 de ani, ridica si semne de intrebare in privinta modului in care sunt controlati jucatorii de fotbal.

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a murit noaptea trecuta in camera de hotel la doar 31 de ani, lasand in urma o fetita de doar 2 ani. El tocmai semnase sambata un nou contract cu Fiorentina pana in 2022. Tragedia a provocat tristete in intreaga lume, dar ridica si semne de intrebare: cum poate un atlet profesionist sa moara in urma unui stop cardiac la doar 31 de ani?

Corpul lui Astori a fost dus la spitalul Santa Maria della Misericordia pentru autopsie. Medicul sef al celor de la Napoli sustine ca fotbalul italian este de ani buni extrem de strict pentru a preveni asemenea tragedii, insa acest lucru nu s-a intamplat.

"Din pacate se poate intampla si s-a intamplat. Acest lucru trebuie sa creasca cercetarile pentru a depista asemenea probleme si a preveni asemenea tragedii in viitor" le-a spus Alfonso De Nicola celor de la Mediaset. "In Italia stam in avangarda pentru a preveni mortile subite. Este o patologie pe care o studiem in Italia mai mult ca in orice alta tara. Exista si reguli foarte stricte si teste inainte ca oricine sa primeasca acordul de a fi sportiv la nivel profesionist. Aceste testari sunt fundamentale pentru a opri si preveni problemele cardiace.



Legea spune ca in fiecare an, fiecare jucator trebuie sa sustina teste variate, inclusiv ECG-uri si teste pentru stres. Regulile spun ca ECG-urile sa aiba loc o data la 2 ani insa majoritatea, daca nu chiar toate cluburile fac aceste teste in fiecare an.



Evident insa trebuie mai mult studiu, mai multa cercetare si sa intelegem mai bine cum se poate intampla asa ceva" a mai spus De Nicola.