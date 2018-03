Tragedie cumplita in fotbalul italian! Capitanul Fiorentinei a murit in aceasta noapte

Davide Astori, capitanul celor de la Fiorentina, a murit azi-noapte. Ieri semnase un nou contract cu echipa pana in 2022.

Capitanul celor de la Fiorentina, Davide Astori, a murit la 31 de ani in urma unui stop cardiac. El a fost descoperit fara suflu in camera de hotel din Udinese acolo unde echipa se afla pentru partida programata pentru astazi. Meciul a fost amanat in urma anuntului tragic.

"Fiorentina anunta cu multa durere ca este fortata sa anunte ca Davide Astori, capitanul echipei, a murit in urma unei probleme neasteptate. Avand in vedere situatia teribila si delicata si din respect pentru familia lui, facem apel la sensibilitatea tuturor" a anuntat Fiorentina pe contul oficial de Twitter.

Davide Astori lasa in urma o fetita, Francesca, de doar 2 ai. El a mai jucat in cariera la Cagliari (2008-2014) si AS Roma (2014/2015). Fiorentina anuntase sambata ca Astori a semnat un nou contract cu echipa pana in 2022.

Astori a jucat 25 de partide in acest sezon pentru Fiorentina, reusind sa marcheze un gol. El a jucat pentru nationala Italiei de 14 ori, marcand 1 gol.

Partida Genoa - Cagliari a fost si ea amanata, jucatorii echipei oaspete izbucnind in plans cand au aflat vestea tragica. A fost anuntat ulterior ca toate meciurile de astazi sunt amanate.