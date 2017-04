RB Leipzig, calificata matematic in Champions League! Drama nou-promovatei in Bundesliga: Nu poate sa joace in Europa!

Red Bull Leipzig a reusit un mic miracol in Bundesliga.

Nou-promovata Leipzig are garantat un loc in primele 4 dupa victoria cu 4-0 din meciul cu Freiburg. Este o performanta uriasa, comparabila cu titlul castigat de Leicester anul trecut in Premier League. Oficialii si jucatorii nu dau inca startul la petrecere.

Motivul? Clubul nu poate sa joace in Champions League deoarece are acelasi proprietar ca Red Bull Salzburg, liderul detasat cu 15 puncte avans din campionatul austriac.

UEFA interzice cluburilor controlate de aceeasi companie sa participe in aceeasi competitie. Totusi, conducerea clubului spera sa primeasca acceptul din partea UEFA pentru a intra in cea mai tare intrecere inter-cluburi, iar raspunsul va veni abia in iunie.

"Acum, principalul obiectiv este participarea in Champions League. Vom incerca sa aparam locul 2 cu toata puterea noastra, dar participarea in competitie nu mai depinde de noi", a spus antrenorul Ralph Hasenhuettl.

2 este locul ocupat de Rb Leipzig in Bundesliga in acest moment.