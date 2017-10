SOC la Chelsea! Conte pleaca REGE din imperiul lui Abramovici! Anuntul bomba al englezilor

Antonio Conte va pleca de pe Stamford Bridge la finalul sezonului, scrie The Sunday Times.

Nemultumit ca nu a primit jucatorii pe care i-a cerut in campania de achizitii, Conte a facut scandal! I-a anuntat deja pe directorii clubului ca nu mai are de gand sa continue si din 2018. Mesajul categoric desprins de la ultima sedinta a boardului a fost confirmat de surse apropiate italianului. Conte a lasat de inteles atat in dialog cu apropiatii, cat si cu sefii ca nu va mai continua si in urmatorul sezon.

Antonio Conte, 48 de ani, a semnat in vara un contract nou, cu un salariu marit, pana in 2019. Bonusul lui Abramovici pentru castigarea titlului: 3,5 milioane de euro pe an! Conte a ajuns sa castige 10,5 milioane pe sezon, fata de 7, cat a castigat in 2016-2017.