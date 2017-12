Guardiola scrie istorie in Premier League! Manchester City a stabilit un RECORD greu de egalat

Pep Guardiola a stabilit un nou record in Premier League.



Manchester City a obtinut a 15-a victorie consecutiva in Anglia si a stabilit un nou record. Precedentul record era detinut de Arsenal, cu 14 victorii consecutive, borna stabilita in 2002.

Guardiola nu este la prima isprava de acest gen. A obtinut 16 victorii la rand cu Barcelona in sezonul 2010-2011 si 19 victorii consecutive cu Bayern Munchen in sezonul 2013-2014.

"Desigur, am fost uneori norocosi sa inscriem in ultimele minute... Dar acest lucru vrea sa spuna multe despre dorinta noastra de a castiga mai mult si mai mult. In istorie, au existat lucruri incredibile, asa cum a fost cazul lui Liverpool in anii 1980, Manchester United al lui Sir Alex Ferguson sau Chelsea a lui Jose Mourinho. Au fost echipe incredibile, dar noi suntem primii care castiga de 15 ori la rand", a declarat Guardiola.

Manchester City este lider in Premier League, dupa 17 etape, cu 49 de puncte. Manchester United, echipa aflata pe locul secund, are 38 de puncte.