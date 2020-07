Si-a dus echipa in elita Liga Campionilor, dar acum este dat in urmarire nationala, dupa ce a primit 10 ani si 8 luni de inchisoare!

Unul dintre cei mai puternici afaceristi din Constanta a disparut chiar inainte sa fie dus de politisti la inchisoare.

Afaceristul Sorin Strutinsky a fost condamnat definitiv la 10 ani si 8 luni de inchisoare pentru pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta in forma continuata, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si spalare a banilor in forma continuata. Acesta a fost partener de afaceri al lui Radu Mazare, fostul primar al Constantei, si al lui Nicusor Constantinescu, presedinte al Consiliului Judetean Constanta. Cei trei au fost colegi la Institutul de Marina din Constanta si au intrat in afaceri in 1990, editand saptamanalul local "Contrast", transformat ulterior in cotidianul "Telegraf" si apoi in cel mai puternic trust de presa din Dobrogea. Pana sa fie preluat de politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Strutinsky a disparut, iesind din tara, se pare, pe 3 iulie, prin punctul de frontiera Vama Veche. Ultimele informatii releva ca ar fi putut pleca in Irsael, el fiind si cetatean al acestei tari.

Strutinsky a detinut functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Volei si a fost presedintele si principalul finantator al CVM Tomis Constanta. La masculin, dobrogenii au 6 titluri de campioni si au castigat 8 Cupe ale Romaniei, echipa fiind semifinalista de CEV Cup (2014), medaliata cu bronz (2009) si semifinalista (2012) a Challenge Cup, plus prima echipa din voleiul masculin romanesc calificata in play-off-ul Ligii Campionilor. In 2015, in faza competitiei in care au ramas cele mai bune 12 echipe ale Europei, constantenii au pierdut impotriva rusilor de la Lokomotiv Novosibirsk. Echipa feminina a clubului este dubla campioana si dubla vicecampioana, castigatoare a unei Cupe a Romaniei si medaliata cu bronz a CEV Cup (2011-2012).

Chiar in perioada in care clubul de volei era la apogeul performantei, afaceristul a intrat pe radarul DNA si SRI, fiind pus sub interceptare si supraveghere tehnica timp de aproape 10 ani, pe numele sau fiind emise nu mai putin de 8 mandate de siguranta nationala. Sorin Strutinsky mai are o condamnare pentru complicitate la luare de mita la 7 ani si 10 luni cu executare in Dosarul ”Polaris”, alaturi de primarul Radu Mazare (9 ani si 10 luni) si Eduard Martin, patronul firmei de salubrizare (5 ani si 6 luni). Toate sentintele din dosarul ”Polaris” au fost date in prima instanta.