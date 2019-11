Becali a facut dezvaluiri de ultima ora! Cati bani are FCSB in cont si ce se intampla cu echipa dupa ce DNA i-a pus sechestru pe TOATA averea

Gigi Becali a vorbit despre situatia neplacuta in care se afla in acest moment.

Directia Nationala Anticoruptie i-a pus sechestru pe avere lui Gigi Becali, dupa ce a fost acuzat de spalare de bani, impreuna cu nepotul sau Vasile Geambazi.

Fanii FCSB pot sta linistiti. Problemele lui Becali cu DNA nu afecteaza echipa. Patronul FCSB a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro despre problema sechestrului si a dezvaluit suma pe care echipa sa o are in cont in acest moment. Clubul are mai mult de 3 milioane in conturi.

"Problema sechestrului e ca si rezolvata. N-am vrut eu s-o rezolv, ca vreau s-o contest. Ce importanta are? Steaua n-are nicio problema cu banii, are bani in cont. Sunt 3-4 milioane de euro, n-are nicio legatura!", a declarat Gigi Becali pentru www.sport.ro.