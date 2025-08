Dumitru Dragomir a identificat vinovatul după eliminarea din Champions League a FCSB-ului: „L-aș fi scos din echipă”

Dumitru Dragomir: „L-aș fi scos din echipă”

Dumitru Dragomir a fost întrebat cine a fost de vină pentru eliminarea rușinoasă din Champions League.

Fostul președinte al LPF a explicat de decizii ar fi luat dacă ar fi fost conducător la echipa patronată de Gigi Becali.

„(n.r. – Cât de vinovat e Elias Charalambous?) Nu are nicio vină! Are preparator fizic, ăla adus de Reghecampf (n.r. Neubert?). Nu știu la cine este vina, am spus că este haos, dar nu știu a cui este vina.

Trebuie chemați specialiștii, consultați specialiștii și ei să pună lucrurile la punct. Dacă nu le pun la punct, înseamnă că nici specialiștii nu se pricep.

(n.r. – Dacă erați conducător, ce măsuri ați fi luat?) I-aș fi interzis lui Gigi Becali să mai dea vreun telefon la un jucător sau la stadion. Pe Chiricheș l-aș fi scos din echipă, pe Ștefănescu l-aș fi băgat titular, pe Tavi Popescu nu l-aș fi scos niciodată. Altfel făceam echipa dacă eram eu!

Pe Alibec nici măcar nu l-am pomenit, că nu era pregătit să joace. (n.r. – Poate nici nu o să mai stea mult pe la FCSB) Nu se face așa! Este un jucător care poate să te ajute, are experiență. Oricâtă experiență ai avea, dacă nu ești pregătit, nu poți să joci la nivelul acesta.

Chiar dacă toată lumea a spus că asta a fost o echipă slabă (n.r. – Shkendija), eu spun că a fost o echipă de forță, nu a fost o echipă slabă!”, a spus Dumitru Dragomir, conform Fanatik.ro.