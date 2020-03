ANI GREI de inchisoare pentru unul din cei mai mari PRODUCATORI de la Hollywood! Scandalul care a pronit miscarea "#MeToo" si-a aflat deznodamantul

Harvey Weinstein, unul din cei mai mari producatori de la Hollywood, a fost acuzat in 2017 de abuz sexual.

In 2017, cazul lui Harvey Weinstein, a produs un adevarat soc in lumea filmului, cand a fost acuzat de mai multe actrite ca le-a abuzat sexual. Tot scandalul a generat miscarea "#MeToo", care a avut un impact urias la nivel global, mai multe femei marturisind chinul prin care au trecut.

23 de ani de inchisoare a fost sentinta primita de Harvey Weinsten in SUA.

Harvey a fost producatorul mai multor filme, printre care: "Pulp Fiction", "Shakspeare in Love" si "Gangs of New York".

Una dintre cele care a fost abuzate de producator, a fost chiar asistenta acestuia, Mimi Haley, pe care a obligat-o sa intretina relatii sexuale cu el in 2006.