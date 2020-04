Ronaldinho a fost eliberat din inchisoare dupa 32 de zile! Suma URIASA platita pentru cautiunea sa

Brazilianul a parasit inchisoarea din Paraguay.

Ronaldinho si fratele sau au fost arestati in urma cu o luna, dupa ce au intrat in tara cu pasapoarte false. Avocatii lor au incercat in repetate randuri sa obtina o intelegere cu autoritatile, iar de aceasta data au avut succes: 1.6 milioane de dolari este suma platita pentru cautiune, cate 800.000 de dolari pentru fiecare.

Brazilianul ar fi trebuit sa-si ispaseasca sentinta de 6 luni in penitenciar, dar in urma intelegerii, acesta a fost relocat in arest la "domiciliu", intr-un hotel luxos si Asuncion, capitala Paraguayului.

Ronaldinho, care a petrecut 32 de zile in arest, si-a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in inchisoare, avnd insa toate conditiile asigurate de autoritati. El a fost vazut chiar si jucand fotbal cu ceilalti detinuti.

Tweet Ronaldinho inchisoare eliberare Citeste si: