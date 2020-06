Fanul lui "U" Cluj care a spart capul unui jandarm a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare! E acuzat de tentativa de omor

Dubla pentru promovarea in Liga 1 dintre "U" Cluj si Hermannstadt de anul trecut a fost marcata de o intamplare neplacuta.

Meciul desfasurat sub privirea a 25.664 de fani, s-a incheiat 2-0 pentru Hermannstadt. Suporterii au fost furiosi, iar un jandarm a avut de suferit dupa ce un fan i-a aruncat cu un scaun in cap. Jandarmul nu purta protectie si s-a prabusit in momentul impactului, fiind nevoit sa fie transportat la spital.

Diagnosticul pus de doctori a fost fractura cu infundare parietala stanga.

La un an de la incident, tribunalul Cluj a decis sa il condamne pe suporter la 7 ani si jumatate de inchisoare, plus despagubiri de 18.000 de euro pentru jandarm. Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata cu apel, conform clujust.ro.

"Condamna pe inculpatul Vidrean Ovidiu Traian, In temeiul art. 257 alin. 1 si 4 Cod penal rap. la art. 32 alin. 1 si art. 188 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de: - 7 (sapte) ani si 6 (sase) luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de ultraj sub forma tentativei de omor.

In temeiul art. 397 al. 1 rap. la art. 19 al. 1, 4, si 5 Cod Procedura Penala si la art. 1357 Cod Civil admite in parte actiunea civila a partii civile S.V, si in consecinta obliga inculpatul sa plateasca in favoarea partii civile suma de 3 000 de euro sau echivalentul in lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii, cu titlu de daune materiale si suma de 15 000 de euro, sau echivalentul in lei la cursul BNR din ziua efectuarii plati, cu titlul de daune morale", scrie in motivarea deciziei Tribunalului Cluj.