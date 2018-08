Talpan declanseaza razboiul total: atac la PSD si FRF, anunta ca merge sa faca plangere la DNA! "E trafic de influenta!"

Florin Talpan nu se impaca cu gandul ca CSA Steaua a ramas in liga a patra. El contesta promovarea Rapidului si acuza ca echipa giulesteana este ajutata de PSD si FRF.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a declansat un nou atac dur in scandalul promovarii Rapidului in liga a treia. Acesta sustine ca o serie de decizii politice au favorizat echipa visinie si mai spune ca FRF este subordonata politic si executa ordinele venite de la sediul PSD.

Talpan anunta, potrivit ProSport, ca va merge la Directia Nationala Anticoruptie, unde va face o plangere pentru trafic de influenta.

"Avand in vedere faptul ca am aflat ca s-au dat telefoane in care s-a ordonat sanctionarea mea, avertizez ca, daca se va intampla acest lucru, voi face plangere penala la DNA pentru trafic de influenta. Voi cere sa se verifice convorbirile telefonice. Voi aduce si martori", a spus Talpan.

Potrivit ProSport, Talpan va fi chemat la Comisia de Disciplina a FRF, dupa o sesizare inregistrata pe 20 iulie, in cazul careia secretarul general Radu Visan a cerut procedura de urgenta.