Triplă campioană a României și finalistă de Champions League, CEV Cup și Challenge Cup, voleibalista Ramona Rus (28 de ani și 1,80 metri înălțime) de la Dinamo a fost invitata lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Ramona a explicat cum crede că pot fi atrași copiii la volei, un veritabil sport de aur al României: din anii '50 până la începutul anilor '80, naționala de băieți devenea campioană europeană, de două ori vicecampioană mondială și tot de două ori vicecampioană europeană, apoi câștiga finala mică la Jocurile Olimpice, iar naționala de fete devenea și ea vicecampioană mondială.

În plus, tot voleiul a adus momentul absolut al sportului românesc, cele două finale consecutive din Cupa Campionilor Europeni (masculin), Champions League de astăzi, jucate între două echipe din țara noastră și câștigate de Dinamo în fața lui Rapid. Iar pe lângă cele șase trofee CCE câștigate împreună de marile rivale bucureștene au mai fost și alte câteva finale pierdute în cele trei decenii de aur ale voleiului românesc.

Ramona Rus: ”Cred că totul pornește de acasă cumva”

”Cred că totul pornește de acasă cumva, adică părinții trebuie să le ofere copiilor o anumită educație și să-i îndrume în această direcție.

Pe lângă asta, ar trebui să le explice că sportul este ceva foarte sănătos, benefic pentru viața lor, că se poate face performanță dacă sunt dispuși să facă sacrificii.

Și să fie duși la sală, să vadă un meci, să vadă toate trăirile și emoțiile care sunt acolo!

Iar copilul cred că trebuie să fie un copil ambițios, să-și dorească să facă ceva, să accepte sfaturi de la persoanele care au cunoștințe mai multe și să înțeleagă că, indiferent de vârsta pe care o are, poate să îmbunătățească ceva”, a explicat Ramona Rus la Poveștile Sport.ro.



De azi încep semifinalele pentru titlu la fete și băieți! Dinamo și Corona Brașov joacă pe ambele ”fronturi”



După meciurile din week-end din sferturile play-off-ului, știm acum semifinalele din Divizia A1 atât la volei feminin, cât și la volei masculin.

Semifinalele din Divizia A1 Feminin:

Volei Alba Blaj - Corona Brașov

* Primul meci se joacă sâmbătă 15 martie, de la ora 18:00, în Sala Polivalentă Blaj

Dinamo - CSO Voluntari

* Primul meci se joacă duminică 16 martie, de la ora 19:00, în Sala Dinamo

* Se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, CSO Voluntari este campioana en-titre

Semifinalele din Divizia A1 Masculin:

Dinamo - SCM Zalău

* Primul meci se joacă sâmbătă 15 martie, de la ora 17:00, în Sala Dinamo

Corona Brașov - SCMU Craiova

* Primul meci se joacă sâmbătă 15 martie, de la ora 20:00, în Sala ”Dumitru Popescu Colibași” Brașov

* Se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, Corona Brașov este campioana en-titre

Dinamo - Rapid 3-0 și calificare! Dacă nu e Ramona Rus, e Reka Szedmak! Unguroaica, fenomenală în derby



Dinamo a făcut legea în meciul decisiv, al treilea, cu Rapid și s-a calificat în semifinalele play-off-ului Diviziei A1 feminin, după 3-0 (25-18, 25-16, 25-18) sâmbătă în Ștefan cel Mare.

Primele două partide s-au încheiat Dinamo - Rapid 3-1 și Rapid - Dinamo 3-2.

”Masterclass! Suntem în semifinale!

Fetele antrenate de Milos Gavrilovic fac un meci perfect și câștigă fără drept de apel în fața echipei din Giulești!”, a postat la finalul derby-ului CS Dinamo București, completată ulterior de CS Dinamo Volei:

”Semifinals, here we come!

Un meci perfect! Reka Szedmak a punctat de 26 de ori”.

În lipsa vedetei Ramona Rus, care nu a fost utilizată, MVP a fost de data aceasta Reka Szedmak, cu nu mai puțin de 26 de puncte!

Unguroaica în vârstă de 24 de ani a fost fenomenală la fileu, secondată de Ana Cristina Miron (13 puncte).