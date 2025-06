„Frumusețea stă în ochii privitorului. Cred că suntem niște fete drăguțe care vor să joace bine volei și asta contează mai mult. Pe tricourile noastre sunt și niște detalii, niște mici foculețe. Când le-am văzut, mi-am dat seama că pentru noi e important să ne simțim bine, să fie confortabile, să putem să jucăm bine. Și dacă arată și bine ca în acest caz, este un plus. E important să fie confortabil și să putem să jucăm bine”, continuă jucătoare naționala României.

(P) Spania și Germania sunt favorite la câștigarea Europeanului U21. Ce șanse are România

Revenită la lot după un an, Adelina Ungureanu spune că abia așteaptă să joacă în fața publicului din Blaj.

„Cu siguranță e frumos să jucăm la Blaj, nu am avut această ocazie, dar am auzit că sala e plină, că vine multă lume. Îi așteptăm pe oameni să vină și să se creeze o atmosferă cât mai frumoasă, să ne susțină, să ne bucurăm cu toții de volei” – Adelina Ungureanu, jucătoare naționala României.

Pentru Adelina Ungureanu, revenirea la națională a venit ca o mare ușurare, pentru că acest lucru a însemnat că acel coșmar trăit vara trecută, când a stat în permanență în sala de recuperare după o accidentare de coșmar, s-a sfârșit.

„Am revenit după un an la națională. Nu a fost ușor să stau departe de fete, pentru că nu eram obișnuită. A fost prima accidentare gravă și sper să fie și ultima. Dar am fost foarte ocupată cu recuperarea, cu munca, așa că nu m-am gândit prea mult la ceea ce pierd. M-am gândit doar că trebuie să muncesc, să trăiesc în prezent și să îmi revin. Asta am făcut și sunt aici. Le-am susținut foarte mult pe colegele mele, m-am bucurat alături de ele. Știam că îmi doresc să mă recuperez cât mai repede, să revin și să ajut echipa” – Adelina Ungureanu, jucătoare naționala României.

Naționala feminină a avut un debut perfect în actuala ediție a Golden League. Tricolorele au înregistrat două victorii cu 3-0, contra Portugaliei și Suediei, fiind liderele clasamentului general după primele două etape.

Vineri, 6 iunie, de la ora 16.30, România va juca la Blaj contra Ungariei. Duminică, 8 iunie, de la aceeași oră, echipa noastră va întâlni, de la aceeașși oră, Grecia. Ambele confruntări vor fi transmise în direct la TVR Sport.

Naționala masculină debutează vineri la Mioveni

Nu doar fetele, ci și componenții naționalei masculine au fost fotomodele pentru câteva ore înaintea debutului în Golden League.

Aflați la Mioveni, acolo unde vineri și duminică vor juca împotriva Muntenegrului și Letoniei, în primul turneu al competiției, tricolorii s-au distrat pe cinste la ședința foto.

„A fost ceva relaxat. Oricum, nici nu stăm prea mult la aceste poze. Facem câteva poziții și plecăm” – Marian Bala, căpitanul naționalei României.

Pentru echipa noastră, actuala ediție a Golden League este exact testul de care are nevoie pentru a ajunge în formă maximă la Campionatele Mondiale, acolo unde tricolorii s-au calificat după 43 de ani de absență!

Tocmai de aceea, selecționerul Sergiu Stancu a fixat un obiectiv și pentru Golden League: calificarea în turneul Final Four.

„Sunt meciuri foarte importante, ne dorim foarte mult să ne calificăm și la Final Four-ul de Golden League. Ne dorim că această perioadă să ne dea tot ce este necesar pentru momentul culminant al verii, Campionatul Mondial” – Sergiu Stancu, selecționer România.

Căpitan al naționalei în ultimii patru ani, Marian Bala s-a obișnuit cu presiunea dată de banderolă. Și el se gândește doar la Campionatele Mondiale care vor avea loc în luna septembrie, în Filipine.