Ce au făcut fetele de la Volei Alba Blaj în meciul de debut din grupele Champions League

Volei
Grupă grea pentru campioana României.

CSM Volei Alba Blaj a fost învinsă de echipa italiană Savino Del Bene Scandicci, cu 3-0 (25-13, 25-21, 25-14), joi seara, la Florenţa, în meciul său de debut în Grupa A a Ligii Campionilor la volei feminin, CEV Champions League.

Finalista ediţiei trecute a competiţiei a obţinut victoria în doar 68 de minute.

Savino Del Bene Scandicci - Volei Alba Blaj 3-0, cu italianca Vittoria Piani cea mai bună jucătoare a campioanei României

În faţa a 1.140 de spectatori, cele mai bune jucătoare ale campioanei României au fost italianca Vittoria Piani, cu 16 puncte, şi brazilianca Drussyla Costa, cu 13 puncte.

De la gazde s-au remarcat Lindsey Ruddins (14 puncte), Linda Nkiruka Nwakalor (12), Avery Skinner (10) şi Caterina Chiara Bosetti (10).

În celălalt meci la grupei, VakifBank Istanbul, formaţie clasată pe patru în sezonul trecut al Ligii Campionilor, a dispus de echipa franceză Volero Le Cannet cu 3-0 (25-19, 25-16, 25-19).

CSM Volei Alba-Blaj va juca următorul meci pe 2 decembrie, acasă, cu VakifBank Istanbul.

Români, între care un copil, ținuți în sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul a fost condamnat | VIDEO
Basarab Panduru a găsit marea problemă de la FCSB: &bdquo;Nu are cum să pice toată lumea&rdquo;
Tricolorul cu triplă cetățenie &icirc;și deschide academie de portari la Oradea!
Accidentat pentru Cupa Davis, Alcaraz explică: e apt de joc pentru amicalele care &icirc;l plătesc cu milioane de dolari
Ruptură &icirc;ntre Chivu și Lautaro? Gazzetta dello Sport dezvăluie culisele de la Inter
Gabriela Ruse nu renunță la visul său: avantaj important obținut &icirc;ntr-un turneu din Slovacia
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: &bdquo;Poate nu merită&rdquo;

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec &icirc;n Europa League: &rdquo;Adio, la revedere!&rdquo;

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus &icirc;n ramă!

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;Băi, nu ești &icirc;n Rom&acirc;nia! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;

Italienii au reacționat după ce Chivu a &rdquo;explodat&rdquo; și a spus că a fumat trei țigări una după alta: &rdquo;Suntem siguri de un lucru&rdquo;

Gigi Becali s-a decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Charalambous și Pintilii: &rdquo;Așa ar fi normal și corect&rdquo;

Toată lumea &icirc;n Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din Rom&acirc;nia vor juca &icirc;n cupele europene &icirc;n viitorul sezon
&Icirc;ncă un s&acirc;rb la Rapid! Ultimul sosit &icirc;n Giulești are un CV plin de trofee, plus o finală de Champions League
Calificare EPICĂ &icirc;n Champions League pentru campioana Rom&acirc;niei, Corona Brașov, după un meci care a durat peste 2 ore și jumătate!
Nneka Onyejekwe, una dintre cele bune voleibaliste din istoria Rom&acirc;niei, și-a anunțat retragerea! Are &icirc;n CV și o finală de Champions League
Vittoria n-a fost de ajuns! Cu noua achiziție Vittoria Piani senzațională, Volei Alba Blaj a pierdut totuși Supercupa &icirc;n fața lui CSO Voluntari
Campioana se &icirc;ntărește serios &icirc;naintea meciurilor din preliminariile Champions League! 5 transferuri tari &icirc;n ultima săptăm&acirc;nă
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

