CSM Volei Alba Blaj a fost învinsă de echipa italiană Savino Del Bene Scandicci, cu 3-0 (25-13, 25-21, 25-14), joi seara, la Florenţa, în meciul său de debut în Grupa A a Ligii Campionilor la volei feminin, CEV Champions League.

Savino Del Bene Scandicci - Volei Alba Blaj 3-0, cu italianca Vittoria Piani cea mai bună jucătoare a campioanei României



În faţa a 1.140 de spectatori, cele mai bune jucătoare ale campioanei României au fost italianca Vittoria Piani, cu 16 puncte, şi brazilianca Drussyla Costa, cu 13 puncte.

De la gazde s-au remarcat Lindsey Ruddins (14 puncte), Linda Nkiruka Nwakalor (12), Avery Skinner (10) şi Caterina Chiara Bosetti (10).

În celălalt meci la grupei, VakifBank Istanbul, formaţie clasată pe patru în sezonul trecut al Ligii Campionilor, a dispus de echipa franceză Volero Le Cannet cu 3-0 (25-19, 25-16, 25-19).

CSM Volei Alba-Blaj va juca următorul meci pe 2 decembrie, acasă, cu VakifBank Istanbul.

