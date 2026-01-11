Scorul pe repreze a fost 5-3, 4-2, 2-0, 5-3. Pentru România au marcat Gheorghe 3 goluri, Georgescu 3, Luncan 3, Oanţă 2, Neamţu 2, Luţescu 1, Fulea 1, Vancsik 1, iar din echipa Slovaciei s-au remarcat Seman 2, Tkac 2.

În primul meci al zilei în grupa D, Italia – Turcia, scor 19-8.

Celelalte meciuri din grupă se joacă după programul: Slovacia – Italia, România – Turcia (13 ianuarie) şi Turcia – Slovacia, România – Italia (15 ianuarie).

Componenţa celorlalte trei grupe: Malta, Franţa, Muntenegru, Ungaria (A), Slovenia, Grecia, Croaţia, Georgia (B) şi Olanda, Israel, Serbia, Spania (C).

CE2026 prevede şi un nou sistem de joc, prin care primele trei clasate se vor califica în grupele principale, iar echipele de pe locul 4 vor juca meciuri de clasament final.

După partidele din grupele principale, între 16-21 ianuarie, vor avea loc semifinalele (23 ianuarie) şi finalele pentru medalii (25 ianuarie), iar în paralel se vor juca şi cele pentru clasarea pe locurile 5-12.

Obiectivul tricolorilor antrenaţi de Bogdan Rath este clasarea în primele 8 locuri, care asigură şi calificarea la Campionatul Mondial din 2027 (Budapesta).

Deţinătoarea trofeului este Spania, care a învins Croaţia în finala CE2024, scor 11-10. România s-a clasat pe locul 8.

news.ro

