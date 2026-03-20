Campioana României a întâlnit-o pe ”Bătrâna Doamnă” pe Arena Națională, în a doua etapă a play-out-ului Superligii României. FCSB a înregistrat toate cele trei puncte la capătul celor 90 de minute.

David Miculescu exultă după ce a fost convocat la națională: ”Ne așteptăm la o victorie”

În ziua meciului FCSB - UTA, Mircea Lucescu a anunțat și lotul pentru barajul cu Turcia de joi, 26 martie, ora 19:00. David Miculescu este unul dintre jucătorii selecționați pentru meciul de totul sau nimic de la Istanbul.

Întrebat despre convocare după FCSB - UTA, Miculescu și-a exprimat bucuria și a evidențiat că România poate să compenseze împotriva Turciei prin atitudine și motivație.

”M-am bucurat foarte mult că am fost convocat, că fac parte din lot pentru aceste două meciuri foarte importante. Va fi un meci dificil, dar eu zic că aceste meciuri se joacă 50-50, se poate întâmpla orice.

(n.r. sunteți pregătiți pentru infernul de la Istanbul?) Da, foarte mulți jucători din lot au meciuri și pe stadioane mai dificile decât cel al lui Beșiktaș, eu zic că vom face față. Eu zic că ne putem aștepta și la o victorie, nu cred că vreunul dintre jucători nu va da totul în acest meci.

(n.r. prin ce putem să compensăm?) Atitudine, motivație, ne dorim foarte mult să mergem mai departe. Avem un grup foarte puternic, suntem uniți”, a spus David Miculescu.