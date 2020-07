Vrea sa ii FURE tronul lui Donald Trump! Controversatul rapper, Kanye West si-a anuntat candidatura la presedentia SUA

Chiar de ziua Statelor Unite ale Americii, controversatul rapper Kanye West, implicat in diferite scandaluri de-a lungul timpului, si-a anuntat intentia de a candida la presedentia SUA.

Sustinator vocal al lui Donald Trump, actualul presedinte al Americii, West si-a anuntat candidatura prin intermediul unei postari pe Twitter.

"Trebuie sa indeplinim promisiunea Americii cu incredere in Dumnezeu, unificandu-ne viziunile si construindu-ne viitorul! Candidez la presedentia SUA!", a scris West pe Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION