FC Basel, care se ocupă de concertele şi evenimentele organizate pe stadionul St. Jakob-Park, a declarat pentru Reuters că, în urma unei analize amănunţite a cererii privind participarea lui West, a decis să nu aprobe desfăşurarea concertului.

„FCB a primit o solicitare şi a analizat-o. Cu toate acestea, după o analiză amănunţită, am decis să nu continuăm proiectul, deoarece, în conformitate cu valorile noastre, nu putem oferi o platformă artistului în cauză în acest context”, a declarat un purtător de cuvânt al clubului pentru Reuters.

Potrivit presei elveţiene, concertul urma să aibă loc în luna iunie.

Vineri, oficialii unui stadion polonez au anunţat că vor anula concertul lui West, la câteva zile după ce acesta a amânat un spectacol în Franţa. În această lună, Marea Britanie i-a interzis artistului în vârstă de 48 de ani să se deplaseze acolo pentru a fi cap de afiş la un festival.

Rapperul, cunoscut acum sub numele de Ye, a prezentat în ianuarie scuze pentru comportamentul său, pe care l-a atribuit unei tulburări bipolare netratate, şi a renunţat la declaraţiile anterioare de admiraţie faţă de Adolf Hitler.

