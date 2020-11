Vor sa fie "TRIPLU", nu cuplu! Doi tineri logoditi s-au indragostit de o femeie si au cerut-o in casatorie

La doar cateva luni dupa ce s-au logodit, doi tineri germani au primit in viata lor intima o a treia persoana, de care s-au indragostit.

Studenta Larissa Mader (24 de ani) si iubitul sau, Patrick (31 de ani) constituie exceptia de la regula care spune ca perioada logodnei elimina din start sentimentele de dragoste pentru o terta persoana. Ei bine, in cazul lor, ambii au admis ca sunt indragostiti de Laura Hinsche (24 de ani), o prietena a Larissei.

Dupa primele intalniri, cei trei si-au dat seama ca se simt bine impreuna, astfel ca Larissa si Patrick se gandesc la propria nunta, dar au declarat ca s-ar casatori si cu Laura, daca legislatia germana ar permite o asemenea "anomalie".

"La început n-a fost intenția de a ne îndrăgosti, dar nu ne putem controla întotdeauna sentimentele", a spus Laura, care s-a despartit si de iubitul ei de 6 ani pentru a fi alaturi de Larissa si Patrick.

Interesant e si faptul ca ineditul trio a avut o scurta perioada, de aproximativ o luna, in care lucrurile n-au mers cum trebuie, dar povestea de dragoste in trei a fost reluata ulterior, in prezent fiind de nedespartit.

Tweet Germania cuplu Citeste si: