VIDEO INCREDIBIL! Un prezentator de la o televiziune americana a inceput sa planga dupa ce a fost anuntata victoria lui Joe Biden: "Este o zi buna pentru aceasta tara"

Analistul politic Van Jones a inceput sa planga in direct la CNN, dupa ce postul TV a anuntat victoria lui Joe Biden in fata lui Donald Trump.

Dupa 4 zile de suspans in care voturile au fost numarate, America si-a aflat noul presedinte. Emotia a fost atat de mare incat i-a coplesit si pe oamenii de la televiziuni. Intrebat despre victoria lui Bide, analistul politic Van Jones a izbucnit in lacrimi in timp ce a rostit un monolog emotionant.

"Este mai usor sa fii parinte in aceasta dimineata. Este mai usor sa fii tata. Este mai usor sa le spui copiilor tai ca este important sa ai caracter. Conteaza. Sa spui adevarul este important. Sa fii un om bun este important.

Daca esti musulman in aceasta tara nu trebuie sa-ti mai faci griji ca presedintele nu te vrea aici. Daca esti imigrant nu trebuie sa te mai ingrijorezi ca presedintele e fericit sa-ti ia copiii sau sa-i deporteze fara niciun motiv.

Este o razbunare pentru multi care au suferit. Nu pot respira nu a fost valabil doar pentru George Floyd, multi oameni nu au putut respira.

In fiecare zi te trezesti, sunt mesaje pe Twitter, te duci la magazin si oameni care se temeau sa fie rasisti devin din ce in ce mai obraznici si-ti faci griji pentru sora ta. Se poate duce la Walmart si ajunge la masina fara ca cineva sa-i zica ceva?

Iti irosesti prea multa energie doar sa-ti pastrezi controlul. Este important pentru noi sa avem putina pace si o sansa de o luam de la capat. Caracterul unei tari conteaza, sa fii un om bun conteaza. Vreau ca fiii mei sa invete asta. Este usor sa fii josnic si sa scapi de pedeapsa, dar totul se intoarce. Este o zi buna pentru aceasta tara", a rostit in direct Van Jones.

Nu este singura persoana publica care a fost coplesita de emotie dupa ce Joe Bidan a castigat. Cantareata Lady Gaga s-a filmat in timp ce plangea de bucurie si postat totul pe Instagram.

Tweet virale trump biden Citeste si: