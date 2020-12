VIDEO Cea mai dificila ALEGERE pentru un barbat! PlayStation 5 sau un fotomodel de 5 stele? Imaginile au devenit virale

Una dintre cele mai mari dileme cu care se poate confrunta un barbat se poate vedea intr-un filmulet devenit viral pe internet.

Proaspata aparitie a consolei de jocuri PlayStation 5 aduce probabil multe batai de cap in cupluri, in special in randul femeilor care isi vad partenerii dependenti de asemenea forma de divertisment.

Este si cazul unuia dintre cei mai valorosi fotbalisti spanioli, Sergio Reguilon (Tottenham), care si-a recunoscut in dese randuri pasiunea pentru jocuri. Iubita sa, Marta Diaz, un fotomodel de 5 stele pe Instagram, ne-a aratat tuturor ce se poate intampla atunci cand un barbat are de ales intre o femeie frumoasa si o consola performanta.

In videoclipul postat pe retelele sociale care a atras milioane de vizualizari, Marta isi foloseste farmecele feminine pentru a se apropia de fotbalist si pentru a-l saruta, insa sfarseste dramatic, aruncata pe podea.