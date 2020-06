Imagini SENZATIONALE cu PlayStation 5! Design unic si o prezentare inedita! Cum va arata consola 

Intr-un anunt recent, Sony comunica fanilor nerabdatori ca PS5 va fi "de 100 de ori mai rapid" decat actualul PS4. Tot ei au confirmat oficial ca lansarea se va face "la timp pentru vacanta de iarna 2020" in SUA.

Desi nu s-a stablit o data de lansare oficiala, Sony a lansat un clip de prezentare al noii console pe care fanii au fost mai mult decat incantati sa il vada.

Designul este diferit fata de versiunea precedenta, iar Sony promite "o experienta mai profunda de gaming, cu suport pentru feedback haptic, declansatoare adaptive si tehnologie de sunet 3D".

