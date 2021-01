VIDEO Asa arata INFERNUL pe roti! SUTE de masini au fost prinse in CAPCANA pe autostrada. Ce s-a intamplat si care e motivul

O furtuna puternica de zapada a lovit nordul Japoniei, provocand un accident in lant in care au fost implicate peste 100 de masini

Evenimentul s-a produs marti, in jurul pranzului, pe autostrada Tohoku din regiunea Miyagi si s-a soldat cu un numar redus de victime omenesti (un mort si 10 raniti), dar cu imense pagube materiale.

Japonia a fost afectata de caderi masive de zapada in ultimele zile, astfel ca oamenii au fost luati pe nepregatite, iar soferii la fel. De mentionat ca, in momentul accidentului de pe autostrada in care au fost implicate intr-un fel sau altul 130 de autovehicule, autoritatile nipone impusesera deja o limita de viteza de 50 de kilometri pe ora.

Viteza vantului a fost insa una de aproximativ 100 de kilometri pe ora, fapt care a redus considerabil vizibilitatea. Presa nipona mentioneaza faptul ca reluarea traficului s-a facut extrem de greu, iar cele peste 200 de persoane afectate au primit paturi pentru a se putea incalzi.

