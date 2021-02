Un fotomodel a dat lovitura in inima Hollywoodului! E incredibil cum a reusit sa schimbe istoria filmului

Julia Rose, una dintre cele mai indraznete fotomodele din lume, a iesit din nou in evidenta cu o initiativa inedita.

Tanara de 27 de ani a intrat pentru prima data in atentia intregii planete in 2019, cand a fost filmata in tribunele unui meci de baseball cu sanii dezgoliti, in momentul unei lovituri decisive a protagonistilor din teren. Ea a primit atunci interdictie pe viata pe stadioanele din SUA, insa nu i-a pasat, Julia incercand astfel sa-si faca reclama la propriul magazin online.

that one time I changed the Hollywood sign to #hollyboob pic.twitter.com/IrIC6DpXHO — Julia Rose (@JuliaRose_33) February 2, 2021

Zilele trecute, Julia Rose a recidivat, dar nu in lumea sportului, ci a filmului, chiar in inima Hollywoodului. Fotomodelul a reusit sa scape de vigilenta fortelor de ordine si a ajuns pe dealul unde e celebra inscriptie "Hollywood", acoperind litera "W" cu un "B. Mesajul a fost extrem de clar pentru vorbitorii de limba engleza, "boob" insemnand san.

Politistilor aflati in zona nu le-a venit sa creada cand au vazut schimbarea, astfel ca au intrat in alerta si au arestat-o pe Julia, aceasta fiind dusa incatusata pentru a da explicatii. Ea le-a explicat agentilor ca a incercat prin aceasta metoda inedita sa dezvolte gradul de constientizare referitor la pericolul generat de cancerul la san in randul femeilor. Si, de asemenea, Julia a vrut sa protesteze impotriva cenzurii existente pe Instagram in ceea ce priveste goliciunea sanilor.