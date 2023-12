Ciprian Panait a fost invitat la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată pe VOYO și Sport.ro.

Ciprian Panait (47 de ani) e lector la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, iar în CV-ul său se află echipe de fotbal antrenate și din România, dar și din Orient.

Consacrarea a atins-o în Arabia Saudită unde a cucerit două titluri cu formația de tineret a lui Al Hilal și a ocupat funcția de interimar la prima echipă. Tot în Arabia Saudită, campionat care în prezent a cunoscut o dezvoltare impresionantă, Panait le-a mai pregătit pe Al Raed și Al Batin, formații din primul eșalon.

Cristiano Ronaldo, la Hollywood! Scenariu pe mormane de bani propus de antrenorul român Ciprian Panait

Panait, fin cunoscător al fotbalului arab, a declarat la emisiunea Poveștile Sport.ro că anticipa că Ronaldo va merge să joace la Inter Miami, formația la care investește David Beckham. Substratul: ar fi fost mai aproape de Hollywood (Los Angeles), simbol al industriei cinematografice.

"L-au convins propunerile și sunt convins chiar dacă nu e formularea ideală, banii l-au convins. La cum îl știam pe Cristiano, de la Real, de la Juve, eu îl vedeam la Inter Miami, lângă Beckham, pentru că-l vedeam aranjat financiar, pentru că l-aș fi văzut debutând la Hollywood.



Acesta ar fi fost următorul pas. Și pentru mine a fost o surpriză fantastică, dar știam că negociază cu mult timp înainte

Nu mi-a venit să cred nici mie câți bani i s-au pus masă, dar când am aflat chestia asta am zis că n-o ratează pentru că el este un tip foarte pragmatic", a spus Panait, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Cristiano Ronaldo e endorser pentru mai multe companii uriașe ale lumii. Carismatic și implicat în proiecte umanitare, portughezul e mereu căutat de firme cu cifre uriașe pentru a-l convinge să semneze contracte de imagine.

Eric Cantona sau David Ginola sunt doi dintre marii foști fotbaliști implicați în cinematografie.

În România, Rică Răducanu sau Cristi Pulhac au jucat în filme.

Cristiano Ronaldo, nabab în fotbal

18 milioane de euro câștigă Cristiano Ronaldo pe lună în Arabia Saudită

Al Nassr (preparator fizic), FCM Bacău (preparator fizic), Al Ain (secund), Rapid U19 (antrenor), Ceahlăul (secund), Rapid (preparator fizic, interimar și director tehnic), Poli Timișoara (preparator fizic), FC Vaslui (secund), CSMS Iași (secund), Al Hilal U23 (antrenor), Al Hilal (interimar), Al Raed (antrenor), Al Batin (antrenor), Sohar (antrenor) și Al Kharaitiyat (antrenor) sunt echipele la care Ciprian Panait a fost prezent în staff-ul tehnic.

„E mai multă decât istorie în devenire. Nu doar că acest transfer va inspira clubul nostru la succese mărețe, dar va inspira întregul campionat, țara, viitorul următoarelor generații. Băieți, fete, toți vor dori să devină cea mai bună versiune a lor. Bine ai venit la noua ta casă, Cristiano”, au scris cei de la Al Nassr, pe rețelele sociale, când a semnat Ronaldo cu Al Nassr.