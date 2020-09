Sotia unui star din Premier League, vazuta in compania lui Anthony Joshua! Boxerul neaga apropierile, desi tanara arata SENZATIONAL!

Anthony Joshua a fost implicat, fara voia lui, intr-un scandal monden.

Potrivit jurnalistilor de la The Sun, boxerul ar fi fost vazut in compania sotiei fotbalistului Riyad Mahrez, Rita. Acest lucru s-a intamplat de mai multe ori in ultimele saptamani.

Anthony Joshua a cunoscut-o pe Rita in decembrie 2019, cand a invitat-o intr-un club. Dupa ce a aflat ca este casatorita cu starul lui Manchester City, boxerul nu s-a mai intalnit cu ea pana in urma cu cateva zile.

Cei doi au fost vazuti din nou impreuna intr-un bar din Londra. Potrivit unei surse a celor de la The Sun, "Rita este suparata pe AJ. Ea crede ca pot fi un cuplu. Ea este in legatura cu el prin cercul sau de prieteni si iubeste sa iasa cu ei, desi intr-adevar are ochi doar pentru AJ. Le-a spus oamenilor despre el, desi el a tinut-o la distanta."

Rita ar fi interesata de o relatie cu Joshua, dupa ce despartirea de Riyad Mahrez, cu care are doi copii, s-ar fi produs inca de anul trecut.

Boxerul nu isi doreste, insa, nicio relatie cu tanara in varsta de 26 de ani. Un purtator de cuvant al lui Joshua a declarat pentru The Sun:

"Anthony nu o cunoaste personal pe doamna Mahrez si nu are nicio dorinta, acum sau in viitor, de a forma un cuplu cu ea. Este dezamagit de faptul ca ea sau oamenii din jurul ei au incercat sa-i foloseasca numele pentru a genera publicitate."

Anthony Joshua este singur din 2016, de cand s-a despartit de dansatoarea Nicole Osbourne.

Boxerul se pregateste, in prezent, pentru lupta cu Kubrat Pulev, dupa ce meciuil a fost amanat initial din cauza noului coronavirus.