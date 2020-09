Sofya Zhuk e cea mai sexy jucatoare de tenis din Rusia! Pustoaica a facut furori pe Instagram

Sofya Zhuk are la orizont o cariera de succes in modelling.

Ocupanta a pozitiei 435 in clasamentul WTA, Sofya Zhuk este una dintre cele mai atragatoare jucatoare de tenis din intreaga lume.

La 20 de ani, rusoaica si-a schimbat traiectoria profesionala si se indreapta catre o cariera in modelling. Sofya nu are mai mult de 55,000 de urmaritori pe Instagram, dar a facut furori deja pe retelele sociale cu imaginile publicate.

Sofya Zhuk s-a nascut la Moscova in data de 1 decembrie 1999, iar pana in prezent a obtinut din tenis premii in valoare de $398,717.

In 2015, Sofya Zhuk a iesit campioana la Wimbledon in proba de junioare, dar in cariera de senioare cea mai buna performanta a sa intr-un turneu de Grand Slam ramane turul 1, bifat la Roland Garros si US Open.