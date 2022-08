Slăbiciunea lui Ion Țiriac: „Acesta e singurul lux pe care mi-l permit!” Pe ce cheltuie banii omul de afaceri 

Ion Țiriac (83 ani) se bucură de o avare de 1,4 miliarde de dolari, Forbes plasându-l pe locul 4 în topul celor mai bogați români. Cu toate acestea, fostul tenismen a mărturisit, în mai multe rânduri, că nu alocă banii pentru lucruri exclusiviste.

O singură slăbiciune are Ion Țiriac: avioanele. Omul de afaceri este pilot cu acte în regulă, iar în 1997 a înființat o campanie aviatică. Mai mult, inclusiv în prezent trece la manșa propriilor avioane, când trebuie să fie prezenț la diferite întâlniri de afaceri, și nu apelează la alt pilot.

Ion Țiriac: „Pilotez mai mult decât un pilot TAROM!”

„Vorbind de avioane, e singurul lux pe care mi-l permit în lumea şi fără de care n-aș putea să fiu astăzi în Italia, poimâine în Germania, pe urmă mă duc în Spania. Ăsta e singurul lux. Cu bicicleta nu pot să mă duc, trotinete cu motor nu erau pe vremea mea, așa că nici cu aia nu știu cum să umblu.

Eu le pilotez pe toate ale mele și pilotez mai mult decât un pilot la TAROM.

Am încercat să zbor cu doi-trei odată și imposibil, vă spun. Şi, atunci, am avioane care nu sunt ale mele, sunt ale companiei. Dar eu în general zbor cu ăsta mai mare, că îmi place mai mult. Am unul care e numai pentru Africa, care este extraordinar, ca aterizează pe orice, pe terenul de fotbal, unde vrei”, a declarat Ion Țiriac pentru antena3.ro.