SEX-SIMBOLUL care n-a vrut sa mai auda de femei e din nou INDRAGOSTIT. Fotomodelul care a reusit MINUNEA

Unul dintre barbatii cu cel mai mare succes la femei a avut o lunga perioada de singuratate auto-impusa.

Rusul Marat Safin (40 de ani) e unul dintre marii jucatori din istoria tenisului, fost lider mondial in urma cu doua decenii. Dupa ce a renuntat la sport, Safin a intrat la un moment dat in politica, iar viata sa privata a fost una extrem de ciudata.

Astfel, desi e considerat in continuare unul dintre barbatii cu cel mai mare sex-appeal, Marat a dat in urma cu cativa ani o declaratie uluitoare: "Nu am avut o prietena de mult timp. Și nici nu vreau, nu am nevoie de femei si de sex. Nu vreau o relatie".

Printre reprezentantele sexului frumos care au fost intrigate de alegerea lui Safin s-a aflat si Victoria Bonya, o cunoscuta vedeta de televiziune si fotomodel pe Instagram. "L-am certat pentru asta. Cum se poate ca unui bărbat atât de frumos să îi placă singurătatea? Pentru ce? Mă uit la el si arată atât de bine. Marat, înțelegi că ești un sex-simbol, o stea? Înțelegi că ești o legendă?", a afirmat Victoria in urma cu cateva luni.

Acum, se pare ca frumoasa blonda a reusit sa-l readuc pe Marat Safin pe calea cea buna, chiar ea fiind cea care s-a apropiat "periculos" de mult de fostul tenismen. Cel putin asa reiese din fotografiile postate de Victoria pe retelele de socializare, cei doi bucurandu-se de o escapada romantica la Monte Carlo.