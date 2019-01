Scuza halucinanta a unui sofer prins cu 200 km/h de un echipaj cu radar! Ce a putut sa le spuna politistilor

Un sofer din Cheshire a fost retinut de politistii britanici dupa ce acestia l-au inregistrat cu aparatul radar mergand cu 200 km/h pe autostrada. La un control mai amanuntit, agentii au descoperit ca masina nu era asigurata, iar soferul nu avea nici macar permis de conducere! El a sustinut pana la prezentarea probelor de amprenta ca este fratele sau.

La audieri, barbatul a spus ca se grabea pentru ca voia sa isi cumpere un kebap din orasul Manchester.

Soferul in cauza urmeaza sa apara in fata unui judecator si risca o condamnare, dar si o amenda.

Car clocked at 123mph on the M62. Driver stated he was speeding as he wanted a kebab from Manchester... he forgot to mention that he didn't have a licence or insurance, and the details he gave were his brothers. Fingerprints don't lie! #Court Summons @CPTaskforce @NWmwaypolice pic.twitter.com/KECQEj6n9g