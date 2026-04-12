Patronul de la FCSB a condus cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera, pe un sector de drum, unde limita legală este de 40 km/h/. De altfel, Gigi Becali nu avea asupra sa permisul de conducere și a primit o amendă.

Reacția lui Gigi Becali după ce a rămas fără permis de conducere

Pe lângă suma pe care va trebui să o plătească, Becali s-a ales cu permisul suspendat pentru 90 de zile.

”La data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 04.00, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, care acționau pentru menținerea siguranței rutiere pe arterele din Capitală, în contextul sărbătorilor pascale, au depistat pe Șoseaua Pipera un autoturism care circula cu viteza de 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h, fiind înregistrat de aparatul radar.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani. Totodată, acesta nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile”, se arată în comunicatul Brigăzii Rutiere.

Becali a oferit o primă reacție după ce a rămas fără permis. Patronul de la FCSB crede că polițiștii stau special la pândă pe acel sector de drum, pentru că, în opinia sa șoferii nu pot circula doar cu 40 km/h.

”Și ce dacă? E adevărat că mi-au luat permisul. Numai acolo stau la pândă, la 4 dimineața. Sunt 4 benzi, cum să merg? Nu cred că e corect așa, cu 40 km/h… Să o schimbăm! Nu era nimeni pe șosea, să fie pericol să-mi ia carnetul. Eu, când m-a oprit, mă gândeam că nu aveam viteză, dar cică nu e așa. Eu o să contest în instanță. Ei fac intenționat ca să stea la pândă. Asta e, punem șofer”, a spus Gigi Becali pentru GSP.