S-a saturat sa fie comparata cu una dintre cele mai frumoase femei din lume! Gestul EXTREM pe care l-a facut depaseste orice imaginatie!

Toata lumea o compara cu Megan Fox, dar ea a decis sa schimbe acest lucru.

Modelul Aurore Pariente, care are peste 1,4 milioane de urmaritori pe Instagram, a luat o decizie extrema pentru a scapa de 'povara' comparatiei cu frumoasa actrita.

In timp ce unele femei se bucura atunci cand li se spune ca seamana cu vreo vedeta internationala, frantuzoaica s-a saturat de asta si a inceput, in urma cu 4 ani, sa isi faca tatuaje pe corp pentru a iesi in evidenta.

Ea a ajuns acum sa aiba corpul acoperit cu desene interesante in proportie de 70% si a recunoscut ca face asta pentru a nu i se mai spune ca seamana cu Megan Fox, iar acum nici nu mai stie cate tatuaje are pe corp.

"La inceputul carierei mele, mi s-a spus de multe ori ca arat ca Megan Fox si nu mi-a placut asta. Asa ca am inceput sa ma tatuez pentru a ma simti unica", a declarat Aurore Pariente potrivit Daily Star.

In ciuda pasiunii pentru tatuaje, modelul francez nu isi mai doreste alte desene pe corp. "Singurele parti pe care nu am un tatuaj sunt gatul, fundul si sanii. Vreau sa-mi fac corpul mai frumos, nu sa-l ascund complet", a marturisit aceasta.

Mai multe imagini incendiare sunt disponibile in galeria foto de mai jos.