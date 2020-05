Bernadette Szocs, bomba SEXY a sportului romanesc a sarbatorit Ziua Internationala a Blondelor: "De ce au blondele intotdeauna un cutit in masina?"

Bernadette Szocs (25 ani) este una dintre cele mai bune si valoroase jucatoare de tenis de masa din Romania.

Bernadette a sarbatorit "Ziua Internationala a Blondelor" dezvaluind bancul sau cu blonde preferat, intr-un interviu pentru Sports Net Group.

"De ce intotdeauna blondele au un cutit in masina? Sa taie cat mai bine curbele", a spus frumoasa blonda.

"Nu m-am bazat niciodata pe frumusete in sportul pe care il practic. Nu stiu daca ma ajuta la ceva. In sport doar talentul si munca sunt cele care conteaza! Atat! Vreau sa fiu cea mai buna in tot ceea ce fac", a declarat Bernadette pentru Sports Net Group.