S-a dus la spital cu dureri de burta si a aflat ca e INSARCINATA in luna a 9-a. E incredibil cand a nascut

O femeie din Marea Britanie a nascut la putin timp dupa ce a aflat ca e in ultima luna a sarcinii.

Povestea miraculoasa traita de Danielle Adams (28 de ani) a inceput cu niste dureri puternice de stomac, care au determinat-o sa se deplaseze la spital pentru o investigatie. Gandindu-se la o constipatie puternica, Danielle a facut o ecografie al carei rezultat a socat-o.

"Credeam ca doctorul glumeste. Dupa ce m-a convins, am inceput sa plang de fericire", si-a amintit britanica de clipa in care a aflat ca e insarcinata in luna a 9-a si ca mai are putin pana la nastere. Bucuria sa a fost cu atat mai mare cu cat stia ca nu va putea avea niciodata copii.

Miracolul din viata femeii a continuat in acea zi, doar 4 ore mai tarziu, cand Danielle a dat nastere unei fetite sanatoase. "A fost uimitor cand am tinut-o pentru prima data in brate. Ne-a implinit familia", a recunoscut proaspata mamica.

Experienta a fost una ireala si pentru partenerul britanciei, Stuart Moore, care a ramas in parcarea spitalului din cauza restrictiilor impuse de pandemie, el afland la telefon ca urmeaza sa devina tata peste numai cateva ore.

Ulterior, Danielle Adams a mentionat ca in ultimele 9 luni, adica in perioada sarcinii de care n-a stiut, n-a simtit nimic ciudat in afara unei senzatii de uscaciune a gatului.

