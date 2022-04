Artiom Sewerukhin (15 ani) a fost protagonistul unui eveniment absolut hilar în această săptămână. Din cauza sancțiunilor la care a fost supusă Rusia, după invazia în Ucraina, pilotul a ales să concureze sub drapelul Italiei, iar la prima cursă, din Portugalia, tânărul a ieșit în decor.

La ceremonia de premiere, chiar când era pe fundal imnul Italiei, Artiom Sewerukhin s-a bucurat arătând semnul nazist. Din nefericire pentru el, pilotul rus nu a scăpat de sancțiuni. Nu i se va mai permite să evolueze sub steagul Italiei, după ce în primă fază a fost exclus din echipa Ward Racing.

„Consiliul Automobil Club Italia s-a întrunit de urgență și a luat imediat măsuri ca urmare a gestului incalificabil și inacceptabil al pilotului rus artem Severyukhin, pe podiumul cursei de karting din Portimao (Portugalia). Conducerea insituției a decis retragerea licenței pilotului, cu efect imediat. Severyukhin a arătat lipsă de respect nu doar pentru valorile universale care au insiprat sportul din lumea întreagă, ci și pentru umanitate, demnitate și drepturi civile”, se arată în comunicatul oficial al Consiliului Automobil din Italia.

Automobile Club of Italy Sports Council has decided to immediately withdraw Severyukhin's sports license and has also referred him to the Sports Justice@fia @fiakarting @FAUforYou https://t.co/gtyIjbWrbA