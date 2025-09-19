GALERIE FOTO Are doar 28 de ani și vrea să intre în istoria sportului cu motor! Candidează la șefia FIA

Are doar 28 de ani și vrea să intre &icirc;n istoria sportului cu motor! Candidează la șefia FIA F 1
Are doar 28 de ani și candidează la președinția Federației Internaționale de Automobilism, prima femeie care face acest pas.

laura villars FIA federatia internationala de automobilism f1 Formula 1
Elvețianca Laura Villars, un pilot în vârstă de 28 de ani, a surprins când și-a anunțat candidatura la președinția FIA. 

Laura Villars, prima femeie care candidează pentru președinția FIA

Villars este a treia candidată la alegerile care vor avea loc în luna decembrie pentru șefia forului care conduce Formula 1, după Mohammed Ben Sulayem și Tim Mayer, fost steward în F1.

Un purtător de cuvânt al FIA susține că deocamdată, până în momentul de față nnu existtă o candidatură depusă oficial de către Laura Villars. Elvețianca a debutat în Formula 3, dar a pilotat și în UAE Formula 4, dar și în varianta din Arabia Saudită a Formulei 4.

În acest sezon, Villars participă la Ligier European Series, o competiție inspirată de Le Mans 24.

FIA trebuie să redevină federația cluburilor și a deținătorilor de licențe. Ambiția mea este o guvernare mai democratică, mai transparentă, mai responsabilă și deschisă femeilor și noilor generații. Cred cu tărie că motorsportul are nevoie de diversitate și inovație pentru a continua să inspire tinerele generații din întreaga lume”, a spus Laura Villars.

